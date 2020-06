Le conseil communal de Hotton a voté mardi soir toute une série de mesures financières visant à aider les habitants et commerces locaux en période de crise du coronavirus. Parmi celles-ci, des chèques d’une valeur totale de 50€ accordés à chaque ménage et valable uniquement dans les commerces de la commune. « Il s’agit de donner un coup de pouce au niveau du pouvoir d’achat, mais aussi de soutenir le commerce local en incitant certains à découvrir des commerces dans lesquels ils n’ont pas l’habitude d’aller », souligne le premier échevin Jean-François Dewez.

Ces 50€ comprennent plusieurs dispositions. Une partie du montant (10€) provient en fait d’une prime de 25€ initialement accordée aux utilisateurs des parcs à conteneurs, et que la commune a choisi de redistribuer à l’ensemble de la population. Par ailleurs, la deuxième tranche du montant global ne sera valable qu’auprès des petits commerces. « Les grandes surfaces n’ont pas souffert économiquement », souligne la majorité.

Voté à la quasi-unanimité, l’octroi de ces différents chèques à l’ensemble des Hottonais n’en a pas moins fait débat. « Accorder la même chose à tout le monde, riche ou pauvre, seul ou en famille, que vous ayez pris des risques ou non, je trouve qu’il y a là un problème de justice sociale », estime le conseiller de l’opposition Philippe Courard qui a préféré s’abstenir sur ce point. « Je rappelle que le CPAS est là pour répondre aux difficultés des gens dans le besoin », précise le bourgmestre Jacques Chaplier. « Il est par ailleurs très difficile de mener l’inquisition sur le revenu des gens. Et où mettre la limite ? » Parmi les autres mesures adoptées durant la séance, une réduction de 25% sur la taxe kayaks, une augmentation des subsides de 2.500€ pour le centre d’interprétation de la rivière Riveo, la suspension de loyer pour le cinéma et le Jardin des Famille, ainsi que l’octroi d’une prime unique pour les commerces locaux.