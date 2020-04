L’équipe continue à travailler sur le projet de septembre "La Marche des philosophes"

L’équipe du Festival de Chassepierre vient d’annoncer, dans un communiqué, le report de la 47e édition.

"Les 22 et 23 août, Chassepierre devait vivre la 47e édition de son Festival International des Arts de la Rue", rappellent les organisateurs. "Depuis mars 2020, nous vivons une période bouleversante à bien des égards et dans bien des domaines. Le secteur de la culture est l'un de ceux complètement ébranlé par le confinement nécessaire qui a lieu en ce moment."



Mercredi, le Conseil national de sécurité s'est positionné face aux manifestations d'été. Marc Poncin, président, Charlotte Charles-Heep, directrice et les membres du conseil d'Administration de l'ASBL Fête des Artistes et Artisans de Chassepierre ont pris acte des déclarations.

"Les conditions ne sont plus réunies pour que se déroule la 47e édition du Festival. Celle-ci est donc annulée et reportée en 2021, les 21 et 22 août", précisent-ils. "Nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui, plein d'espoir et avec la volonté de pouvoir offrir un événement culturel de qualité tout en réorganisant notre calendrier. Mais la situation impose un autre scénario."





Les organisateurs concluent en disant que leur devoir est, à présent, de préserver et inventer l'avenir du Festival. "A partir de maintenant, nous continuons à travailler sur le projet de septembre 'La Marche des Philosophes' et commençons à travailler d'une autre manière pour réorganiser les résidences artistiques, soutenir les artistes et pour faire vivre aux festivaliers, de chez eux, une parcelle de l'édition qui aurait dû avoir lieu, sans pour autant nous retrouver en vidéo. Nous existons à ciel ouvert."