Lundi soir, le conseil communal de Marche a pu prendre connaissance des différents règlements relatifs au plan de relance économique, sociale, culturelle et environnementale annoncé par la ville. Un plan de relance élaboré sous l’égide d’une commission pluraliste regroupant les différents partis de l’hémicycle marchois.

Il est notamment question d’accorder des chèques locaux valables uniquement dans les commerces de la commune. Des chèques de 30€ pour les ménages et isolés, 50€ pour les chômeurs et bénéficiaires du revenu d’intégration, et 50€ pour le personnel soignant de première ligne.

« Les chèques pour les ménages, les isolés et le personnel soignant arriveront vraisemblablement cette semaine », souligne le bourgmestre André Bouchat. « Quant aux chômeurs, ils devront s’inscrire à l’e-guichet de la commune. Ils pourront également obtenir de l’aide auprès du centre de support télématique s’ils rencontrent des difficultés. » Le plan de relance prévoit également des prêts en trésorerie de 6.000€ aux entreprises et indépendants marchois, à taux de 0%.

Le tissu associatif n’est pas en reste puisqu'une enveloppe de 35.000€ est prévue pour venir en aide aux ASBLs participant activement et régulièrement à la vie associative locale. Idem pour les clubs sportifs, avec des subsides allant de 500€ à 1.250€ en fonction du nombre d’affiliés. Le plan prévoit également diverses mesures d’allègement fiscal, avec exonération des taxes sur les débits de boissons, le séjour et le stationnement des véhicules, et des redevances sur les emplacements de marchés et les terrasses.