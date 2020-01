La 23ème édition de Batimoi s’est clôturée ce lundi avec 20.291 visiteurs au compteur.

« Une fréquentation parfaitement stable, qui conforte les organisateurs et les exposants et qui vient surtout confirmer le positionnement de BATIMOI comme le « rendez-vous de référence » pour les nombreux acteurs des secteurs de la construction-rénovation en Wallonie », soulignent les organisateurs. Quelque 180 entreprises avaient fait le déplacement jusqu’au WEX de Marche-en-Famenne pour exposer leur expertise et savoir dans les allées du salon. « Parmi les grandes tendances de cette édition 2020, on notera l’intérêt croissant pour les extensions bois, l’auto-construction, l’isolation thermique et acoustique, les matériaux durables et les nombreuses questions liées aux meilleurs choix énergétiques à poser, quand on sait que les nouvelles construction visent le quasi « 0 Énergie » à partir de 2021 ! » Comme chaque année, les prix de l’Innovation et de l’Artisanat sont l’occasion pour le salon de mettre en lumière le talent et la créativité de ses exposants. L’entreprise Gustin Jardin, de Marche-en-Famenne, a remporté le prix de l’Artisanat, tandis que le prix de l’Innovation est revenu à la société Gablok, de Soumagne, pour son système constructif à base de blocs permettant de construire soi-même sa propre habitation. La 24ème édition se tiendra du 22 au 25 janvier 2021.