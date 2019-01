Lors de l’installation du nouveau conseil communal de Chiny le député-bourgmestre Sébastian Pirlot , avait refusé l’apparentement avec un parti. C’était un signe et sa décision ne surprend qu’à moitié. Depuis la sortie de son livre « Journal d’un homme de chambre » il avait fait comprendre qu’après 45 ans il était temps de passer à autre chose et récemment il avait déclaré ne plus se présenter pour les élections de mai 2019, tant fédérales que régionales. Fortement attaché à sa commune il continuera néanmoins à se consacrer à sa fonction de bourgmestre tout et à la nouvelle société de communication qu’il vient de lancer.

Les raisons de cette décision trouvent aussi leur racine dans le comportement de certains leaders du parti et non des moindres. Le président Elio di Rupo s’est proclamé tête de liste aux élections à la chambre et Paul Magnette aux européennes en faisant comprendre qu’il ne siègera pas. C’en est de trop pour Sébastian Pirlot qui n’accepte pas cette façon de faire et qui préfère gérer les dossiers de sa commune.