En juin, les travaux d’aménagement d’un tout nouveau parc d’activités économiques mixtes dans la commune de Chiny ont débuté. Situé à la sortie de Jamoigne sur la N83, en direction de Florenville, ce parc de 3,5 hectares est destiné à accueillir principalement des PME et TPE.

À peine les travaux commencés, cinq entreprises ont déjà manifesté un intérêt pour une implantation sur le parc, dans des domaines aussi variés que l’entretien d’espaces verts, la construction et l’aménagement ainsi que le secteur automobile.

Ces travaux réalisés par l’entreprise Lecomte devraient se terminer courant 2022. Ils portent sur la réalisation de nouvelles voiries pour desservir les nouvelles plateformes et accéder au parc du Faing, la création d’un giratoire sécurisant les deux accès du parc d’activités et l’entrée du village, ainsi que l’équipement complet de parcelles.

Le marché de travaux a été notifié à 1 936 133 euros hors TVA et financé à 75 % par la Wallonie (crédits ordinaires - SPW-EER-DEPA). Le cofinancement des travaux d’alimentation et de distribution en eau est assuré par la commune de Chiny, gestionnaire de son réseau. Le cofinancement des travaux de raccordement BT, HT et de la cabine haute tension est assuré par ORES. La voirie communale (prolongation vers le parc du Faing) sera prise en charge par la commune de Chiny. Le solde sera financé par IDELUX Développement.

Les parcs d’activités doivent aujourd’hui devenir des espaces de vie intégrés en adéquation avec les enjeux environnementaux et urbanistiques. À Jamoigne, l’attention s’est notamment portée sur la mobilité douce, avec l’aménagement de piétonniers et d’espaces publics de qualité.

De même, l’intégration paysagère et la préservation de la biodiversité ont particulièrement été soignées au sein de ce projet. Les plantations (36 arbres hautes tiges et 2 580 arbustes) en périphérie et en accotement représentent 1 050 m de haies et vont permettre un maillage écologique qui va progressivement prendre sa place dans le paysage.

D’autres éléments de développement durable ont également été intégrés tels que l’installation d’espaces et de bornes de recharge pour les voitures électriques, la mutualisation d’équipements publics (dispositifs de gestion des eaux, piétonnier, …), le respect de l’équilibre déblais-remblais, l’installation d’un éclairage moins énergivore de type LED programmable et l’utilisation de matériaux provenant de la région.