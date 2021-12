Le ministre de l’Economie, Willy Borsus, a octroyé un subside à l’intercommunale Idélux développement pour l’aménagement d’un micro-parc d’activités économiques à Jamoigne dans la commune de Chiny.

Le micro-parc d’activités de Jamoigne est localisé en bordure ouest du noyau villageois, de part et d’autre de la N83 " Arlon-Bouillon" en direction de Florenville. Il vise à accueillir entre 10 et 12 petites ou moyenne entreprises sur une superficie totale de 6 hectares et 37a et pourrait créer/consolider entre 50 et 60 emplois directs.

"C’est une excellente nouvelle pour le développement économique du Sud de la Province de Luxembourg et plus précisément pour la ville de Chiny, souligne Willy Borsus. Il s’agit d’un projet nécessaire pour permettre la création ou le développement d’entreprises de proximité de la région et qui va assurément créer de l’emploi."

Les travaux prévus sont la réalisation des infrastructures de voirie (y compris un giratoire sur la RN83), la mise en place d’égouttage séparatif et d’une réseau d’alimentation en eau, l’alimentation en basse et haute tension du parc, la réalisation d’un éclairage public, les aménagements paysagers (en ce compris des piétonniers et des zones tampon vertes), la mise en place de bornes électriques pour voitures, le nivellement des plateformes et la création d’un bassin de gestion des eaux de ruissellement.

L’investissement total par Idélux développement porte sur un montant de 2.159.624,79€ dont 1.619.718,59€ seront subsidiés par la Région wallonne.