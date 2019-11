Une quinzaine de pompiers et plongeurs sont mobilisés

Ce lundi, une personne, âgée d’une soixantaine d’années, est tombée dans la Vierre à Suxy dans la commune de Chiny. Le dispatching de la zone de secours Luxembourg a reçu l’appel à 18 h 47.

Un joggeur qui courait le long des berges a donné l’alerte. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés pour tenter de retrouver cette personne. Une quinzaine de pompiers et plongeurs sont mobilisés.

Les pompiers de Florenville ont été rejoints par leurs collègues de Neufchâteau et Bertrix pour l’éclairage. Les trois plongeurs proviennent des postes d’Arlon, Etalle et Paliseul. Des caméras thermiques et un drône ont été envoyés sur place.