Il faut généralement plusieurs ingrédients pour faire un film qui aura du succès. C’est pareil pour attirer le public dans les cinémas. Retenons notamment : une affiche à la hauteur avec de bons acteurs, des salles appropriées et des horaires adaptés qui incitent les spectateurs à venir, une météo pluvieuse ou hivernale est aussi un avantage pour les gestionnaires de cinémas. Et bien d’autres éléments encore… Si on ajoute un virus qui s’invite partout dans le monde depuis plus de six mois, on ne peut avoir qu’un taux de fréquentation dans les salles de la Province terriblement bas.