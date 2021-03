Les élèves du secondaire de l’Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne auront cours à distance toute la semaine en raison de plusieurs cas positifs au Coronavirus. « Cinq élèves testés positifs dans trois classes différentes, sans forcément de liens entre eux », précise la préfère Frédérique Diependaele. « Les parents ont été informés par le médecin qu’ils présentaient une charge virale très, très forte. En concertation avec le PMS, nous avons donc décidé de jouer la carte de la sécurité sans que cela ne pénalise nos élèves sur un plan pédagogique. Nous sommes en effet dans un programme « One to one » : tous nos élèves sont équipés d’un ordinateur hybride leur permettant de suivre les cours sans problèmes. »

La décision d’organiser les cours à distance est tombée ce week-end. « Dimanche, nous avons passé notre temps à prévenir les familles. Lundi matin, les titulaires ont fait le point avec leurs élèves. Nous sommes désormais rodés à l’hybridation des apprentissages. Tous nos enseignants ont été formés. » Des adaptions horaires seront d’application tout au long de la semaine, comme des cours d’une heure et non plus de 100 minutes comme cela se fait en présentiel. Les élèves devront être testés 7 jours après le dernier cours en classe. Le basculement vers l’enseignement à distance concerne les 396 élèves du secondaire.