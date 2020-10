"Suite aux nombreuses interpellations reçues de la population de Chiny, nous faisant part d’un cygne fléché à Les Bulles, nous ne sommes pas restés indifférents face à cette situation et avons contacté le DNF. Celui-ci avait déjà été informé et a envoyé ses agents sur place. Dans le souci de ne pas blesser plus l’oiseau, le DNF a fait appel à M. Didier Vangeluwe de l'Institut des Sciences Naturelles, et à son équipe. Ceux-ci sont venus de Bruxelles capturer le cygne de manière professionnelle, et ce, dans le respect du bien-être de l'animal. La flèche a dès lors été enlevée et la plaie désinfectée. L'animal, en bonne santé, à donc retrouvé sa liberté."