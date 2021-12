Que ce soit pour Bjorn ou Nicolas, l’amour n’était pas dans le pré cette année. Pour Bjorn, l’aventure s’était arrêtée prématurément lorsque, d’un geste maladroit, il avait embrassé Lisa. " Après le tournage, il était très triste car ce n’était pas évident pour lui d’assumer que c’était de sa faute, explique Julie Netens, rédactrice en chef de l’émission. Il est beaucoup revenu sur le fait qu’il ne savait ni lire ni écrire, mais ne se rendait pas compte qu’il avait d’autres choses à apporter. L’émission l’a fait grandir et mûrir, il le dit lui-même. Il a compris qu’il devait aussi penser à lui et ne pas tout faire pour qu’on l’aime. Il a beaucoup d’affection à donner, mais aujourd’hui, il est serein. Il a même repris des cours pour justement apprendre à lire et écrire."

Lors du final, Bjorn était présent aux côtés des autres candidats et de Sandrine Dans. Là, où l’ambiance était plutôt bon enfant, il a su confier qu’il ne s’attendait pas à ce que ça soit une telle aventure. " Il dit que c’est une aventure unique, particulière. Il a un peu plus confiance en lui et a appris de ses erreurs. Il se rend compte qu’il peut plaire et ça, c’est important", conclut Julie Netens.

"De belle rencontres"

Pour Nicolas, le candidat d’Ortho, l’aventure s’est déroulée totalement différemment. Après avoir sélectionné trois candidats, deux d’entre eux sont tombés amoureux. Il ne restait plus à Nicolas qu’un prétendant. " Je l’avais dit pour rire à Sandrine au départ. Précisant que lorsque les candidats arriveraient chez moi, j’aurais plutôt intérêt à les mettre chacun dans une chambre. Elle m’avait dit que ce n’était jamais arrivé, mais j’ai la poisse au-dessus de moi", a-t-il expliqué aux autres candidats.

Pour autant, Nicolas ne regrette pas du tout sa participation à l’émission: " Je suis content d’avoir participé, mais à refaire, je serai moins sur la retenue. Je ne suis pourtant pas quelqu’un de timide, mais j’ai eu du mal à me montrer tel que je suis. J’ai fait de belles rencontres que ce soit avec la production, les candidats ou Guiliano. Nous ne nous sommes pas revus, mais écris quelques SMS à l’issue des diffusions. Il est adorable, mais ce n’est pas mon style et nous n’avons pas le même style de vie. Il a manqué ce petit truc."

Aujourd’hui, Nicolas et Bjorn sont toujours des cœurs à prendre et n’espèrent qu’une chose: " Être heureux, tout simplement".