Le concours d’élevage SBS " The Summer Breeding Show" revient cet été à Libramont. Il enregistre un record d’inscriptions. Après un an de confinement et de concours annulés ou reportés, les éleveurs sont impatients de pouvoir, enfin, montrer leur production.

Réservé aux foals, yearlings, 2 et 3 ans, chevaux et poneys de sports open studbooks, ce concours se déroulera du 30 juillet au 1er août, sur le site extérieur de la Foire de Libramont, malgré l’annulation de celle-ci.

"En ce jour de clôture des inscriptions, nous enregistrons 152 engagements", précisent les organisateurs. " Si l’on parcourt les différentes catégories, 31 poneys de sport sont inscrits. Ils se présenteront devant le jury ce vendredi à partir de 14h, selon leur année de naissance : 2020, 2019 et 2018, puis 2021."

Le weekend sera consacré aux chevaux de sport, parmi lesquels on dénombre 19 poulains âgés de 2 ans, 19 poulains de 3 ans et 33 yearlings, nés en 2020. Les poulains de l’année 2021 seront les plus nombreux : ils seront en effet 50 foals, dont 6 orientés dressage et 44 orientés obstacle, à se disputer les titres de championne et champion.

Les 2 ans et les 3 ans seront départagés samedi à partir de 9h, tandis que les yearlings seront présentés le dimanche matin. L’après-midi du dimanche 1er août sera consacré aux foals, présentés en main accompagnés de leur mère.