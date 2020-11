Décidément, rien ne se passe jamais comme prévu dans la cité chestrolaise. Cette fois, les élus n’y sont pour rien. L’opérateur Proximus a apparemment connu quelques soucis techniques dans la région peu après minuit, rendant impossible la poursuite du direct. Plus de 1 000 personnes étaient encore connectées à cet instant. Il restait alors environ une dizaine points à discuter.

« Après 5 heures de débats face à une majorité qui peinait à défendre ses propres dossiers, un problème technique s’est posé alors que notre groupe AGIR ENSEMBLE commençait à aborder les 10 points que nous avions inscrits à l’ordre du jour. Nous allons dénoncer cette situation au Ministre de tutelle et re-convoquer d’initiative », indique ce matin Dimitri Fourny, chef de l’opposition. Le conseil devrait se poursuivre ce mercredi matin. Avant ce couac, retenons notamment plusieurs altercations entre majorité et opposition. Exemple d’entrée de jeu, lorsque Dimitri Fourny se demande pourquoi ce conseil communal est le premier depuis l’été… La loi en exige 10 par an (minimum), en principe. « Un commentaire qui est un peu déplacé. C’est le 5eme CC de l’année, le 6eme se tiendra en décembre. Je vous rappelle que durant votre législature, vous en avez organisé 7 en 2017, 6 en 2018, 11 en 2019 et en 2020 aucun…Nous sommes donc dans une bonne moyenne », réplique Michèle Mons delle Roche, la bourgmestre.

Quelques minutes plus tard, c’est au tour de François Huberty d’attaquer. Suite à une conférence de presse organisée vendredi dernier par la majorité pour présenter à l’avance quelques points prévus à l’ordre du jour de ce conseil communal à la presse régionale, la forme ne plait pas. « Je trouve que c’est un mépris total vis-à-vis des élus des deux camps. On présente des points avant d’en débattre au conseil communal. Ce n’est pas normal. C’est un déni de démocratie, un manque de transparence. Outre le fond, la forme pose problème », dit-il. Après 4 heures, dernière accroche suite à un long discours de Dimitri Fourny. « Je crois que vous êtes en train de tester notre patience, notre résistance physique et intellectuelle. En ce qui me concerne, je suis bien entraîné. Il ne me fera pas tomber », dit Philippe Bruliau, le président du conseil.