Le conseiller de l’opposition pose un geste fort. Il s’est levé et a quitté la séance du conseil communal de ce lundi soir.

On ne peut cacher que le climat actuel est délétère à Neufchâteau. Preuve en est ce lundi soir, lors du conseil communal. Avant d’entrer dans le vif du sujet et de discuter des 31 points au programme, le conseiller de l’opposition, Eric Meunier, prend la parole. On rappelle que ce dernier n’a pas été élu en octobre 2018. Il devra donc céder son siège lorsque la situation sera clarifiée.

Pris actuellement dans l’engrenage, il pense qu’il est temps de céder la place à quelqu’un d’autre. Dès que possible…« La situation politique détestable que traverse notre commune m’agace. Après mûre réflexion, il me semble qu’une décision forte s’impose. Dès lors, je ne souhaite plus prendre part à nos réunions du conseil en affaires courantes. Pourquoi? La raison principale étant cet ordre du jour qui ne tient, une fois de plus, pas compte que nous sommes en affaires courantes. J’en ai marre. Je pense que j’ai plus rien à faire ici. Je laisserai volontiers ma place à la personne qui a été élue lors des dernières élections. En posant un tel acte, j’espère aussi réveiller les consciences endormies et aveuglées par une soif inconsidérée du pouvoir. Notre commune a besoin de stabilité et de sérénité pour aller de l’avant », dit-il avant de se lever et de quitter la salle, devant des citoyens étonnés.

Il laissera ensuite un communiqué officiel à la presse, expliquant plus en détails les autres motifs de son geste. Le conseil s’est poursuivi dans un climat tout aussi morose. Le combat verbal habituel entre majorité et opposition pouvait démarrer. La soirée ne faisait que commencer.