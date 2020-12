Peu avant 13h ce vendredi, un important incendie s’est déclaré à Corbion, pratiquement au centre du village. D’importants moyens ont aussitôt été déployés : la caserne de pompiers de Bouillon, Florenville, Gédinne et le service SOS pollution sont ainsi descendus sur place. Le feu a été maitrisé en fin d’après-midi.

Les dégâts matériels sont importants : le Delhaize est détruit, au moins quatre autres habitations jouxtant ce magasin ont subi des dommages. Sur le plan humain, deux personnes ont été touchées. Un homme de 92 ans, qui logeait au-dessus du magasin, et son fils. Plus tard dans la soirée, le bourgmestre Patrick Adam, qui est descendu sur place, en disait plus sur cette catastrophe. « Le feu semble s’être déclaré à cause d’une explosion de la cuisine à gaz. On dénombre 2 personnes touchées. Le pauvre homme (92 ans) a perdu son épouse la veille. Son fils, qui est venu l’aider, est lui-aussi touché. Il est légèrement brûlé et intoxiqué. La maison (le Delhaize) est totalement détruite. Toutes les personnes sinistrées sont relogées dans la famille ou chez des amis, en attendant la mise en action des assurances. Nous avons aussi pris des contacts pour des logements en cas de besoin. La perte du Delhaize est très importante pour le village. »

© rolan lallemand

Vendredi soir, toute la ville de Bouillon soutenait les sinistrés. Des centaines de messages ont ainsi été envoyés à l’attention des personnes touchées, leur souhaitant un prompt rétablissement. Patrick Adam nous rappelait aussi qu’en plein milieu de la réforme de la zone d’incendie en province de Luxembourg, cet incendie interpelle quant au changement du statut de la caserne de Bouillon.