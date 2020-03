La phase ascendante se poursuit. Dix-sept cas supplémentaires en 24 heures

Les experts du SPF Santé et du comité national de crise ont présenté, ce mardi matin, les dernières évolutions en lien avec le Covid-19.

A l'échelon national, 876 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24 heures : 467 (53%) en Flandre, 203 (23%) en Wallonie, et 189 (22%) à Bruxelles.

A ce jour, un total de 12 775 cas confirmés ont été rapportés ; 7531 cas (59%) en Flandre, 3554 cas (28%) en Wallonie, et 1452 cas (11%) à Bruxelles.

© D.R.



En province de Luxembourg, la phase ascendante se poursuit mais dans une moindre mesure par rapport aux jours précédents. De 210 cas avérés, dimanche, à 235 lundi, on est passé ce mardi à 252 cas confirmés par des tests depuis le début de l'épidémie, soit 25 de plus de dimanche à lundi et 17 supplémentaires de lundi à mardi.