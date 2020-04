La phase ascendante se poursuit. 75 cas supplémentaires en 24 heures

Les experts du SPF Santé et du comité national de crise ont présenté, ce jeudi matin, les dernières évolutions en lien avec le Covid-19.

1384 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24 heures : 912 (66%) en Flandre, 317 (23%) en Wallonie, et 137 (10%) à Bruxelles. A ce jour, un total de 15 348 cas confirmés ont été rapportés : 9131 cas (59%) en Flandre, 4220 cas (27%) en Wallonie, et 1717 cas (11%) à Bruxelles.

© D.R.



Au cours des dernières 24 heures, 584 patients atteints du Covid-19 ont été hospitalisés et 363 personnes sont sorties de l’hôpital. Entre le 15 mars et le 01 avril, 6716 patients testés positifs ont été admis à l’hôpital et 2495 personnes en sont sorties.

© D.R.



Le 1er avril, 5376 lits d’hôpital dont 1144 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés Covid-19. 906 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 29 une ECMO. Au cours des dernières 24 heures, le nombre de lits d’hôpital occupés a augmenté de 381, dont 56 lits supplémentaires en soins intensifs. Un total de 1011 décès ont été rapportés dont 183 les dernières 24 heures.

© D.R.



En province de Luxembourg, la phase ascendante se poursuit. De 235 cas avérés lundi, à 252 mardi et 272 mercredi, on est passé, ce jeudi, à 347 cas confirmés par des tests depuis le début de l'épidémie, soit 75 de plus en 24 heures.