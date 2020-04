La phase ascendante se poursuit. 64 cas supplémentaires en 24 heures

Les experts du SPF Santé et du comité national de crise ont présenté, ce vendredi matin, les dernières évolutions en lien avec le Covid-19.

© D.R.



En province de Luxembourg, la phase ascendante se poursuit. De 252 cas avérés mardi, à 272 mercredi, et 347 jeudi, on est passé, ce vendredi à 411 cas confirmés par des tests depuis le début de l'épidémie, soit 64 de plus en 24 heures.

Les communes de Marche-en-Famenne et de Vielsalm sont les plus impactées en termes de nombre de cas.