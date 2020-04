On constate un ralentissement de l’augmentation : 13 cas supplémentaires en 24 heures

En province de Luxembourg, la phase ascendante de l’épidémie de coronavirus se poursuit mais on constate un ralentissement de l’augmentation du nombre de cas ces deux derniers jours.

En effet, dimanche, le nombre de cas de Covid-19 confirmés par des tests depuis le début de l'épidémie s’élevait à 614, soit 93 de plus en 24 heures. Lundi, il y en avait 635, soit 21 cas en plus en 24 heures. Ce mardi, 648 cas sont recensés avec 13 cas supplémentaires en 24 heures.

© D.R.



En dix jours, le nombre de cas a triplé : 210 (29 mars), 235 (30 mars), 252 (31 mars), 272 (1er avril), 347 (2 avril), 411 (3 avril), 521 (4 avril), 614 (5 avril), 635 (6 avril) et 648 (7 avril).

© D.R.



Le nombre d’hospitalisations augmente légèrement entre le 29 mars et le 6 avril : 101 (29/3), 116 (2/4), 113 (4/2), 119 (5/4) et 125 (6/4). Sur les 125 personnes hospitalisées lundi, on en comptait 28 aux soins intensifs et 21 sous respirateur. Ce jour-là, le nombre de nouvelles entrées à l’hôpital lors des dernières 24 heures (11) était plus élevé que le nombre de nouvelles sorties (3).