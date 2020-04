La phase ascendante se poursuit mais le nombre d’hospitalisations diminue

Les experts du SPF Santé et du comité national de crise ont présenté, ce jeudi matin, les dernières évolutions en lien avec le Covid-19.

En province de Luxembourg, la phase ascendante de l’épidémie de coronavirus se poursuit mais on constate une diminution du nombre d’hospitalisation.

En effet, mardi le nombre de cas de Covid-19 confirmés par des tests depuis le début de l'épidémie s’élevait à 648, soit 13 en plus en 24 heures. Alors que mercredi, on dénombrait 673 cas, on est passé, ce jeudi à 722 cas, soit 49 supplémentaires en 24 heures.

© D.R.



En une douzaine de jours la progression est importante : 210 (29 mars), 235 (30 mars), 252 (31 mars), 272 (1er avril), 347 (2 avril), 411 (3 avril), 521 (4 avril), 614 (5 avril), 635 (6 avril) et 648 (7 avril), 673 (8 avril) et 722 (9 avril).

© D.R.



Quant au nombre d’hospitalisation, il a augmenté légèrement jusqu’au 6 avril : 101 (29/3), 116 (2/4), 113 (4/2), 119 (5/4), 125 (6/4), 125 (7/4). Mercredi, il est repassé sous la barre des 120 personnes hospitalisées dans la province.