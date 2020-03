Alors que les cafés et restaurants en province de Luxembourg, comme ailleurs en Belgique, sont fermés depuis vendredi minuit, les établissements Horeca, situés au Grand-Duché, restent accessibles au public. Le gouvernement grand-ducal n’a, en effet, pas pris les mêmes mesures que le Conseil national de sécurité.

Les Belges se sont-ils rués dans les centres commerciaux grand-ducaux où l’Horeca et les autres commerces restent accessibles le week-end ? "Samedi soir, nous avons effectivement constaté un afflux de la clientèle belge " , explique le gérant de la brasserie Op Der Haart, à Wemperhardt. "En revanche, dimanche, plusieurs clients belges et luxembourgeois ont annulé leur réservation. Les gens commencent à prendre conscience de la gravité de la situation."

À Schmiede, près de Gouvy, les magasins de vêtements n’ont pas attiré la foule. "La journée de samedi a été plus calme qu’à l’accoutumée , a confié une vendeuse. Dans le con texte actuel, les gens n’ont pas envie de faire les boutiques. À partir de lundi, les cours seront suspendus aussi au Grand-Duché et les équipes seront plus réduites car certaines vendeuses resteront à la maison pour garder leurs enfants. Une réflexion est en cours sur l’aménagement des horaires."

À Bastogne, Grégory Bertholet, l’un des patrons du Wagon Léo, se demande à quoi sert l’Europe. "Je comprends les mesures prises en Belgique pour assurer la sécurité de tous. En revanche, la divergence des mesures au niveau européen pose question, sur le plan de la propagation du virus, car les gens se déplacent facilement d’un pays à l’autre."

Les frères Bertholet n’envisagent pas de proposer des plats à emporter. "Nous occupons 60 personnes et la gestion d’un service traiteur serait trop compliquée à mettre en œuvre pour notre personnel. Décision a été prise de fermer l’hôtel alors qu’il n’y avait pas d’obligation. On espère rouvrir le 3 avril tout en sachant que les mesures pourraient être prolongées."

Nadia Lallemant