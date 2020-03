Quelques 35.000 visiteurs sont attendus pour Horecatel, le salon des professionnels de la restauration qui se tiendra du 8 au 11 mars au WEX de Marche-en-Famenne.

Si l’actualité liée à l’épidémie de Coronavirus laisse craindre une légère baisse de la fréquentation, les organisateurs restent confiants. « Cela représentera peut-être 1% de la fréquentation », souligne Julie Wéry, chargée de communication au WEX. « Nous avons la chance d’être un salon professionnel et pas grand-public : le professionnel qui doit venir viendra. » Diverses mesures seront mises en place tout au long du salon pour lutter contre l’épidémie : renforcement du personnel d’entretien pour le nettoyage des poignées de portes et sanitaires, mise à disposition de gel désinfectant dans les allées et aux points d’eau, affiches de sensibilisation... Les exposants ont également reçu des consignes.

« Il leur est par exemple demandé de privilégier les contenants jetables aux contenants lavables et d’afficher les consignes d’hygiène à destination de leur personnel. Nous publions également une newsletter via laquelle nous informons nos visiteurs sur toutes les dispositions mises en place pour leur sécurité. » Avec ses 420 exposants répartis sur 23.500m² d’exposition, Horecatel se présente comme le plus important salon du genre en Wallonie. Informations et programme complet sur www.horecatel.be.