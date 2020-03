Il s’agit de la neuvième annulation de festivités carnavalesques en province de Luxembourg

Le comité organisateur du carnaval d’Ochamps (Libin) s’est réuni ce jeudi soir. Il a décidé d’annuler les festivités carnavalesques des 10, 11 et 12 avril.

"Etant un Carnaval responsable, il est de notre devoir de prendre cette décision afin d’assurer le bien-être et la santé de notre public", précise-t-il dans un communiqué. "De plus, on ne cesse de dire que les carnavals sont une grande famille. Donc, serrons-nous les coudes devant cette question de santé publique. Nous espérons que tout le monde comprendra notre décision."

Actuellement, le comité n’envisage pas de reporter cette 26ème édition. Il donne, dès lors, rendez-vous au public les 9, 10 et 11 avril 2021.