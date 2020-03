Les résidents restent en contact téléphonique ou visuel avec leurs proches

Depuis mercredi et jusqu’au 31 mars, les visites ne sont plus autorisées dans les homes de Vivalia. "Nos MR et MRS sont à présent toutes équipées d’un parlophone extérieur", précise Olivier Binet, directeur général adjoint en charge du pôle extra-hospitalier. "Lorsqu’une personne arrive, elle s’identifie. Les familles ne peuvent plus rendre visite à leurs proches. L’accès reste autorisé aux médecins traitants, kinés et pédicures munis d’un masque de protection."

Toutes les activités organisées à l’extérieur ont été supprimées. Tout comme les goûters d’anniversaire auxquels les familles étaient conviées. "Dans chaque maison de repos, un espace numérique a été aménagé afin que les résidents puissent avoir un contact téléphonique ou visuel avec leurs proches, notamment via skype", poursuit Olivier Binet. "En ce qui concerne le linge à laver, les familles disposent de deux créneaux horaires pour prendre les mannes et ensuite les déposer à l’entrée du bâtiment."

De son côté, le gouverneur a pris deux arrêtés, d’application jusqu’au 31 mars, l’un pour les établissements scolaires, l’autre pour les rassemblements. En ce qui concerne les écoles, les voyages scolaires sont interdits. En revanche, les excursions d’une journée peuvent être maintenues. Il est recommandé de reporter les fêtes scolaires et les journées portes ouvertes.

Quant aux événements et manifestations rassemblant plus de 1.000 personnes dans un lieu clos et couvert, ils sont dorénavant interdits. Il est vivement recommandé aux personnes à risques d’éviter de se rendre dans tout rassemblement car elles risquent d’y être contaminées.

N.L.