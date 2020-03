Malgré les mesures de confinement, l’abri de nuit à Arlon reste ouvert.

La situation reste inchangée à l’abri de nuit à Arlon. Chaque soir, une vingtaine de personnes profitent de cet espace d’accueil pour aller se réchauffer, manger, se laver et profiter de quelques heures de sommeil bien méritées. Covid-19 oblige, le travail des bénévoles est quand même chamboulé.

« Nous leur avons demandé de rester chez eux. C’est plus prudent, quand on sait que beaucoup d’entre eux ont un âge avancé et sont donc des personnes à risque. Mieux vaut confiner tout le monde pour éviter d’attraper le virus. Avoir une cinquantaine de personnes en permanence dans les locaux n’était pas envisageable », déclare ainsi la responsable du centre, Helène Kergenmeyer. La bonne nouvelle, c’est que l’abri de fermera pas ses portes. « En effet. On reste ouvert jusque fin mars. Evidemment, on doit s’adapter aux différentes mesures qui sont prises au fur et à mesure par le gouvernement, mais on espère qu’on ne nous obligera pas à fermer nos portes avant », poursuit-elle. Sur le terrain, la façon de travailler a changé. Le personnel a aussi changé de rôle. « On reste en contact avec les médecins et les urgences. On se prépare, on fait ce qu’on peut au cas où une personne serait atteinte des premiers symptômes…Tout le monde se lave plus souvent les mains. On a des masques de protection et on demande aux personnes de respecter les distances de sécurité appropriées, pour éviter de contaminer quelqu’un. C’est vraiment une drôle de situation et on doit faire avec nos moyens. Je lance aussi un appel : on manque de masque, de gants de protection ou de gels hydroalcooliques. N’hésitez pas à nous en fournir.»

Pour les personnes qui vivent dans la rue, la situation n’est guère réjouissante. « Heureusement d’ailleurs que la météo est clémente. En plein hiver, je n’ose imaginer comment ça aurait pu se passer », ajoute la directrice. Que faire lorsque tout est fermé? « Oui, c’est clairement la problématique. Je tire la sonnette d’alarme : ne les oubliez pas! Comment faire pour se laver les mains lorsque tous les commerces sont fermés? Comment rester informé, quand on n’a pas internet et le téléphone? On est finalement leur première porte, leur premier conseil, leur premier soin quand ils franchissent les portes de l’abri de nuit. Ils sont perdus. On tente de les aider au mieux », conclut-elle.