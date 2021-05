On le sait, la vaccination permet de protéger contre les formes graves du coronavirus mais cela n'empêche pas certaines personnes vaccinées de contracter la maladie.

En voici un nouvel exemple dans une maison de repos à Athus, en province du Luxembourg. En effet, comme le rapportent nos confrères de RTL, un nouveau foyer de coronavirus vient d'y être décelé. 13 résidents ont été testés positifs, et ce alors que 90% des pensionnaires avaient pourtant été vaccinés.

Conséquence: les pensionnaires doivent à présent respecter une quarantaine et ne pourront revoir leurs proches tant que la situation ne sera pas normalisée.

Catherine Habaru, présidente du CPAS d’Aubange, rassure au micro de RTL quant à l'état de santé des résidents contaminés: "On ne peut pas dire qu’ils n’ont rien. Ils sont asymptomatiques. Certains sont plutôt affaiblis, d’autres en bonne santé. La vaccination fonctionne en tout cas".

Du côté de l'Aviq, l'Agence de santé wallonne, on rappelle certaines règles à respecter. "La vaccination n’empêche pas de contracter le covid, mais bien de contracter une forme grave de la maladie. La vaccination n’empêche pas non plus d’être transmetteur de la maladie. C’est la raison pour laquelle, on insiste encore sur les gestes barrières, ils restent importants", déclare à nos confrères la porte-parole de l'Aviq, Lara Kotlar.