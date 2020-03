Après Sibret, La Roche, Nassogne et Arlon, les comités de Hotton, Florenville et Habay annulent tout

Le comité carnaval de Hotton vient d’annoncer que les festivités carnavalesques des 3,4, 5 et 6 avril étaient annulées.

Les organisateurs expliquent que cette décision fait suite à une concertation avec plusieurs responsables de carnavals de la province et aux diverses recommandations reçues par le gouverneur.



"Nous voulons être un carnaval responsable du bien-être de chacun", soulignent-ils. "Un carnaval est, avant tout, une fête familiale. Dans le contexte actuel, ce n’est plus possible. Nous espérons que tout le monde comprendra et soutiendra cette décision et que le bon sens primera."

Le comité donne déjà rendez-vous au public les 10 et 11 avril 2021 pour découvrir le futur couple princier " Julie et Rudy ".

Sur les 17 carnavals prévus cette année en province de Luxembourg, six ont déjà eu lieu. Sur les 11 à venir, sept ont annoncé qu’ils feraient l’impasse, à savoir, Sibret, La Roche-en-Ardenne, Arlon, Nassogne, Florenville, Habay et, tout récemment, Hotton. La réflexion est en cours à Ochamps , Heinstert et Meix-devant-Virton. La question ne se pose pas actuellement pour le carnaval du soleil prévu en août à Houffalize.