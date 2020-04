Installé au complexe sportif de l’Hydrion, il ouvre ses portes ce lundi

Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19, un centre d’hébergement provincial temporaire pour les personnes en situation de précarité a été installé à Arlon. Il ouvre ses portes ce lundi 6 avril.

"Le Gouvernement wallon a demandé aux gouverneurs de prendre les mesures nécessaires pour organiser, à l’échelle provinciale, un accueil alternatif pour les personnes sans-abri", précise le gouverneur dans un communiqué. "En province de Luxembourg, sept Maisons d’accueil et d’hébergement pour personnes en difficultés sociales, en l’occurrence Banalbois, La Moisson, La Maison du Pain, Le Tremplin, Soleil du Cœur, La providence Proximam et Soleil d’hiver, ont décidé de mutualiser les subsides complémentaires reçus de la Région wallonne autour d’un seul et unique projet d’accueil."

Le complexe sportif de l’Hydrion a été retenu pour accueillir les personnes sans-abri, une population particulièrement vulnérable en cette circonstance de crise sanitaire. Des mesures strictes ont été prises afin de respecter les règles de distanciation sociale. Le plan d’organisation intègre également les procédures d’isolement et de confinement, tant de jour que de nuit, des personnes qui présentent les symptômes du virus.

En effet, plus qu’un abri de nuit, cette structure, d’une capacité de 20 places maximum, a pour objectif d’endiguer la propagation du Covid-19. Un partenariat entre de multiples acteurs , le gouverneur et sa cellule de crise provinciale ont fédéré les différentes associations et mis sur pied une équipe de gestion.

La ville et le CPAS d’Arlon, ainsi que la Croix-Rouge, contribuent au projet par un soutien financier et logistique (mise à disposition de personnel, préparation des repas, nettoyage des infrastructures et du linge…). Eric Marotte, ancien commandant militaire de la province de Luxembourg, a accepté, à la demande du gouverneur, de coordonner la structure. Il est notamment chargé d’organiser les actions sur le terrain et de diriger l’équipe de salariés volontaires et de bénévoles.

Si vous souhaitez venir en soutien au centre d’hébergement provincial temporaire, vous pouvez effectuer un don sur le compte BE37 0910 2228 0828 dédicacé au projet et ouvert au nom du CPAS d’Arlon.