Le bourgmestre précise que les familles ont été informées dès dimanche

Un résident de la maison de repos et de soins Les Bastions (Bouillon), testé positif au Covid-19 samedi est, malheureusement, décédé dimanche. Deux membres du personnel, diagnostiqués eux aussi positifs au coronavirus, ont été écartés.

Le bourgmestre Patrick Adam, interpellé mercredi soir, tient à préciser que toutes les familles ont bien été informées par les équipes du home et le médecin dès dimanche après-midi.

" Il n'est évidemment pas possible de prévenir tous les membres de toute la famille", précise-t-il. "Il n’entrait, évidemment pas dans mes intentions de ne pas communiquer à ce sujet, comme cela a peut-être été ressenti par certains."

© D.R.



Patrick Adam réitère son soutien aux résidents et à leur famille. "Nous comprenons leur angoisse, nous la respectons. Les équipes du home et du CPAS font de leur mieux pour le bien des résidents. Je voudrais ici les remercier et les encourager officiellement. Leur travail est loin d’être simple mais ils l'assument avec le professionnalisme qu’il faut."

Il ajoute que ces encouragements sont bien entendus destinés aussi aux autres homes sur le territoire communal. "Nos félicitations s’adressent à toutes les équipes soignantes ou non de tous les homes. Courage et bravo. On continue et on ne lâche rien", conclut-il.