Les services de soins à domicile seront livrés dès ce mercredi après-midi

Le gouverneur Olivier Schmitz vient d’annoncer qu’un deuxième arrivage de masques de protection a été reçu, dans la nuit de mardi à mercredi.

" La Zone de secours se charge de les livrer", précise-t-il. "La distribution est en cours via les associations. Elles ont marqué leur accord pour remettre les masques à leurs membres ainsi qu’aux infirmières et aides-soignantes indépendantes qui ne sont membres d’aucune association.

Ainsi, tous les travailleurs et travailleuses de soins de santé à domicile seront servis dès cet après-midi."

Mardi, c’est un stock de masques reçu par l’AVIQ qui a été acheminé vers les maisons de repos, les services d'aide aux familles, les résidences services, les centres de réadaptation fonctionnelle, les services d’accueil et d’hébergement dans le secteur du handicap, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les centres de planning familial, les relais sociaux, les maisons d’accueil et d’hébergement ainsi que les abris de nuit.