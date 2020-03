Le gouverneur a fait le point sur les mesures décidées par le Conseil national de sécurité.

Le gouverneur a réuni à Bastogne les bourgmestres de la province de Luxembourg. Cette réunion d’information concernait la mise en œuvre des mesures décidées par le Conseil national de sécurité. " Des décisions fortes ont été prises face à une crise sanitaire sans précédent. Il s’agit de mesures de police administrative très strictes qui vont entraîner une distanciation sociale avec l’objectif de préserver le système de santé et de faire en sorte que le pic épidémique ne soit pas trop aigu."

Ces mesures, a-t-il précisé, sont prises pour protéger les plus faibles, quel que soit leur âge. "Toutes les expériences des histoires des épidémies ont démontré que les contacts humains moins fréquents permettent d’éviter la transmission du virus et, par là même, une catastrophe sanitaire."

Les écoles ne sont pas fermées mais les cours sont suspendus. Seuls les enfants dont les parents exercent une profession médicale ou de sécurité publique ou qui n’ont d’autre choix que de confier l’enfant aux grands-parents auront accès à la garderie dès lundi.

Toutes les activités récréatives, publiques ou privées, comme le sport, la culture et le folklore, doivent être annulées. Les cafés, discothèques, restaurants seront fermés à partir de ce vendredi à minuit. Tous les commerces resteront ouverts pendant la semaine. Ils fermeront le week-end, à l’exception des pharmacies et des magasins d’alimentation. Les hôtels et les gîtes restent accessibles.

"Une affluence a été constatée dans les supermarchés : il n’est pas nécessaire de se rendre dans les magasins de manière précipitée. En effet, il n’y a pas de pénurie alimentaire", a insisté Olivier Schmitz.

Alors que les visites sont interdites dans les maisons de repos, elles sont dorénavant limitées dans les hôpitaux de Vivalia. Un centre de crise a été mis en place afin de coordonner les actions au niveau provincial.

