La Province du Luxembourg se réjouit de la reprise partielle des activités touristiques dès lundi, qui marquera notamment la réouverture des restaurants et cafés.

L'été y sera placé sous le signe de "la reconnexion et du ressourcement", selon Marie-Eve Hannard, députée provinciale au tourisme. La Province misera sur "l'expérience et l'émotion", tout en respectant les mesures sanitaires. "Notre nature et cadre de vie incitent à la reconnexion et au ressourcement." L'accent sera également mis sur les producteurs locaux, avec une campagne baptisée "Je consomme à deux pas de chez moi" ainsi que sur "les nombreux restaurants de qualité" de la région.

Les opérateurs touristiques de la province sont "remontés à bloc", assure Marie-Eve Hannard. Durant la période de confinement, des formations en lignes leur ont été proposées, entre autres sur l'e-réputation. Ils ont aussi été incités à davantage se positionner en termes de développement durable, gestion des déchets, etc.

La Province prévoit plusieurs actions pour inciter au tourisme dans le Luxembourg belge, par le biais d'une autre campagne de promotion sur les réseaux sociaux. Des réductions sont aussi prévues pour les citoyens de la province.

Face à la crise sanitaire, "une grande majorité de gens ont choisi le territoire de la province comme solution de repli. On peut s'attendre à voir beaucoup de Belges de tout le pays", prévoit la députée. "Il y a un potentiel énorme à valoriser."

Dès lundi, les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir leurs portes, sous certaines conditions, de même que les hébergements touristiques.