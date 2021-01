Ça bouge du côté de Paliseul. Ce vendredi, on apprend en effet que la majorité en place, portée par Freddy Arnould, va changer. Le groupe Action a décidé de s’allier avec la liste Pour Vous, via une motion de méfiance constructive et collective. Conséquence ? Philippe Léonard sera le nouveau bourgmestre d’ici quelques semaines.

« C’était dans l’air. Je le sentais depuis les dernières élections. Nous avions une vision différente dans la gestion du personnel et il y a un manque de confiance au sein du Collège. Ils ont le droit d’invoquer cette motion. La vie continue. Après 21 ans passés en politique, je vais réunir mon groupe et verrai ce que je ferai dans le futur », explique Freddy Arnould ce vendredi après-midi.

La motion de méfiance : https://www.paliseul.be/20210129113540699.pdf