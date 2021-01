C’est un témoignage interpellant et finalement guère surprenant pour tous ceux qui habitent à proximité d’une frontière. Pour des raisons évidentes, nous appellerons ce coiffeur Nélio. La quarantaine, il habite non loin de la frontière luxembourgeoise. En temps normal, il travaille à mi-temps au Grand-Duché du Luxembourg (GDL) et a un autre mi-temps en Belgique. Quand il le peut, il coiffe aussi à domicile. Financièrement parlant, notre coiffeur nous apprend qu’il a perdu pas mal d’argent lors des fermetures liées au confinement. Il a trouvé la solution. "Travailler… en noir. Je n’ai pas le choix. Mon agenda est bien rempli. Comment l’expliquer ? C’est très simple. Le confinement permet aux familles de se réunir et… d’appeler un coiffeur à domicile. En Belgique, en France ou au GDL, j’ai des demandes chaque semaine…"