Un dossier impliquant deux personnes a fait l’objet d’une mise à l’instruction lundi suite à des faits de rébellion, outrages et coups et blessures.

L'affaire aurait débuté dimanche en fin d’après-midi par un vol sur une personne et des coups et blessures sur une autre, un passant. À l’arrivée de la police, l’un des suspects se serait rebellé contre les forces de l’ordre et aurait porté des coups à un policier, occasionnant des dégradations au combi de police dans la foulée. L’un des deux individus concernés serait bien connu des services de police.