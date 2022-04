"La complexité de la procédure d'un procès d'assises et la gravité des charges commandent que l'accusé soit assisté d'un conseil", a fait savoir le président de la Cour d'Assise Olivier Warnon après avoir interrompu l'audience quelques minutes.

Dès l'entame de l'audience, les avocats de la défense Dimitri De Coster et Sylvain Danneels avaient pris la parole pour annoncer qu'ils remettaient leur mandat en raison d'un désaccord avec leur client.

Le tribunal les a finalement désignés d'office pour assurer la défense de Philippe Lemaire. "Je ne peux pas vous accorder un report pour vous permettre de choisir un autre avocat. Le jury est constitué. On ne peut pas revenir en arrière", a ajouté le président de la Cour à l'attention de l'accusé.

L'audience s'est poursuivie par la lecture de l'acte d'accusation par l'avocat général. Philippe Lemaire doit répondre de l'assassinat de sa compagne Marie-Thérèse Roufosse, tuée d'une balle dans la tête le soir du 15 juillet 2018 en présence de plusieurs témoins, alors qu'elle se trouvait dans le café "Au New Tacot" qu'elle exploitait à Bastogne. Activement recherché, le Bastognard de 52 ans s'était rendu à la police de lui-même après deux jours de cavale. Il avait immédiatement reconnu les faits.

Dans l’acte d’accusation, Philippe Lemaire y apparaît comme un homme jaloux et possessif convaincu que sa compagne le trompait.

Les diverses personnes entendues dans le cadre de l'enquête évoquent la relation tumultueuse qu'entretenaient la victime et le tireur, présenté comme un homme possessif à la jalousie maladive.

Auditionné par les enquêteurs après son interpellation le 17 juillet 2018, Philippe Lemaire a expliqué qu'il se considérait comme "le cocu de service dont tout le monde se fout". Le suspect a dans un premier temps reconnu les faits, expliquant avoir "pété les plombs" après avoir été poussé à bout par la victime.

Sa position quant au déroulement des faits a par la suite évolué. Philippe Lemaire a alors affirmé ne se souvenir de rien, expliquant ce trou noir par des médicaments que la victime aurait versés dans son verre.

Les analyses psychiatriques effectuées dans le cadre de l'enquête dressent le portrait d'un homme paranoïaque, antisocial, aux tendances psychopathiques, totalement dépourvu d'empathie.

Philippe Lemaire doit répondre du meurtre avec préméditation de son ex-compagne Marie-Thérèse Roufosse, tuée d'une balle dans la tête le soir du 15 juillet 2018. Ses avocats plaideront le meurtre sans préméditation.