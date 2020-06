L’individu, en état d’ébriété, sera cité devant le tribunal pour entrave méchante et rébellion

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2 h , un automobiliste venant de l'autoroute E 411 et sortant à Verlaine a coupé la route à un véhicule de police. Il a été pris en chasse et a refusé d’obtempérer.

L’individu a pris la direction de Neufchâteau, avant de faire demi-tour et de foncer vers la N 89 à plus de 160 km/h avec des pointes à 180. Après quelques kilomètres sur la N 89, il a traversé à vive allure les villages de Bras et de Hatrival, avant de contourner un barrage installé par des policiers venus en renfort.

Il s'est finalement rendu, après avoir tenté d'éjecter le véhicule de police qui s'était porté à sa hauteur. L'homme, originaire de Neufchâteau, âgé de 59 ans, était en état d’ébriété. Il a été privé de liberté et a fait l'objet d'une citation en procédure accélérée, pour entrave méchante, rébellion armée et récidive. Il passera en audience de vacation durant le mois de juillet. Il a été libéré cet après-midi.