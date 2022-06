Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, à Vielsalm, le conducteur d’un véhicule n’a pas suivi les injonctions de la police et a continué sa route. Une course poursuite s’est engagée. L’automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule entre Vielsalm et Goronne, rue des Chasseurs Ardennais. La voiture est tombée dans l’étang situé en contrebas. Le conducteur et le passager ont réussi à s’extraire du véhicule. Ils ont été interpellés par la police, puis relaxés. Ils seront poursuivis pour infraction de roulage.