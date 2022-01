La majoration des tarifs des transports, depuis le 1er septembre 2021, pour les patients luxembourgeois dialysés amenés à effectuer de nombreux déplacements mensuels inquiète le député-bourgmestre de Tintigny, Benoît Piedbœuf. Il vient d’interroger, à ce propos, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

"Il est compliqué pour les personnes dialysées résidant dans les provinces rurales de se rendre à l’hôpital en transport public tout en respectant les horaires convenus. Le coût des déplacements est impossible à gérer en cas de faibles revenus, relève-t-il. Quelles solutions pourriez-vous apporter en pareille situation ? Une éventuelle augmentation des remboursements de ces coûts est-elle envisageable ?"

Le ministre de la Santé rappelle que l’assurance obligatoire soins de santé prévoit une intervention dans les frais de transport des patients dialysés. "Le prix du voyage est intégralement pris en charge par cette assurance si le bénéficiaire utilise les transports en commun, précise-t-il. Une augmentation des tarifs n’aura donc pas d’effet dans ce cadre. L’assurance rembourse 0,25 € par km sur base de la distance réelle, aller et retour. Si le bénéficiaire utilise un autre moyen de transport, la distance prise en compte entre la résidence effective et le centre de dialyse où le bénéficiaire est traité est toutefois limitée à 30 km. Cela dit, cette limitation ne s’applique pas lorsque la distance entre la résidence effective du bénéficiaire et le centre de dialyse le plus proche est de plus de 30 km."

Frank Vandenbroucke reconnaît que depuis qu’il a été fixé à 0,25 € du km, ce montant n’a pas été modifié. Les interventions n’ont jamais été indexées et les tarifs ne tiennent pas compte du coût réel supporté par le patient qui doit organiser son transport.

Sur base d’interpellations et de recommandations de nombreux patients et de divers organismes, comme le service des soins de santé de l’Inami, plusieurs réflexions sont en cours pour améliorer les interventions de l’assurance obligatoire dans les frais de transport régulier pour raison médicale.

"Dans le budget 2022 de l’assurance maladie, 3 millions d’euros ont été débloqués pour un meilleur remboursement des frais de transport, poursuit-il. Il est prévu de revaloriser le montant de l’intervention de 0,25 €, qui est le même que pour les patients cancéreux ou encore en rééducation. D’autres réflexions plus générales sont en cours pour identifier les besoins en termes de frais de transport pour raison de santé et, dans un deuxième temps, y apporter des solutions qui ne coïncideront plus nécessairement à une telle intervention basée sur la distance parcourue."

Nadia Lallemant