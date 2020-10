Le nombre d’hospitalisations de patients Covid continue d’augmenter en province de Luxembourg.

Ce vendredi, 114 personnes sont hospitalisées dans les unités Covid classiques et 19 patients sont aux soins intensifs.

" Le pic de 125 hospitalisations, atteint début avril, lors de la première vague de la pandémie, a été franchi", indique Yves Bernard, directeur général de Vivalia. " Cela dit, les chiffres de la première vague concernaient les cas de Covid avérés. Les chiffres communiqués ce matin concernent des cas avérés et suspects. Aujourd’hui, le dépistage est systématique et la prise en charge à l’hôpital se fait plus tôt."

Le directeur général précise qu’à la suite de la décision prise hier soir par le fédéral, la phase 2 A sera enclenchée plus rapidement qu’annoncé. Elle sera opérationnelle dès ce lundi 26 octobre.