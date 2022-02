Les responsables de la coordination de la vaccination contre le coronavirus, en province de Luxembourg, ont fait le point, vendredi, à Libramont.

Ils ont rappelé que l’ouverture des centres de vaccination remonte au 16 mars 2021. Les cinq centres, gérés par le pôle Santé Ardenne, ont été fermés progressivement en août avant de rouvrir pour les troisièmes doses, les enfants et, enfin, les quatrièmes doses des plus fragiles.

Depuis le début du mois de septembre, 200 746 doses de vaccins ont été administrées dans la province dans les centres, les cabinets des médecins généralistes et via la vaccimobile. Les sites de Libramont, Marche-en-Famenne et Arlon représentent chacun près de 25 % des doses, la vaccimobile 11 % et les généralistes 6,5 %.

En ce qui concerne la troisième dose, elle a été administrée à 66, 4 % des habitants de plus de 18 ans. Les directions médicales ont rappelé l’utilité du " booster" car le variant omicron n’est pas moins agressif. Si les courbes d’hospitalisations n’augmentent pas, comme lors des vagues précédentes, c’est parce que la population est moins vulnérable grâce à l’immunité collective.

Reste que, selon le Dr Nicolas Frush, pneumologue à Libramont, il y aura, sans doute, d’autres variants dont on ne connaît pas encore la dangerosité. D’où l’importance de la poursuite de la vaccination de la population.

Fin février, les centres de Marche-en-Famenne, Arlon Bastogne et Virton fermeront leurs portes. Le LEC à Libramont restera accessible, au moins jusqu’à la fin du mois de mars, tant pour les adultes que pour les enfants.