En province de Luxembourg, la phase ascendante de l’épidémie de coronavirus se poursuit mais on constate un ralentissement de la progression. En une dizaine de jours, le nombre de cas a plus que triplé : de 210 le 29 mars on est passé à 673 le 8 avril.

Cela dit, le nombre d’hospitalisations n’augmente que légèrement : 101 (29/3), 116 (2/4), 113 (4/2), 119 (5/4) et 125 (6/4). Sur les 125 personnes hospitalisées lundi, on en comptait 28 aux soins intensifs et 21 sous respirateur. Ce jour-là, le nombre de nouvelles entrées à l’hôpital lors des dernières 24 heures (11) était plus élevé que le nombre de nouvelles sorties (3).

"Les centres de pré-tri, installés à l’entrée des urgences à Bastogne, Marche-en-Famenne, Arlon et Libramont, restent en stand-by ", précise Olivier Binet, directeur général adjoint en charge du pôle extrahospitalier à Vivalia. "L’intercommunale de soins de santé a bien anticipé la crise. La capacité hospitalière reste bonne. La situation est maîtrisée. On croise les doigts pour que cela continue."

Côté maisons de repos, si Vivalia ne recense actuellement aucun cas à Chanly, Sainte-Ode et Virton - au home Saint-Antoine, le patient qui avait été hospitalisé est décédé - à Vielsalm, en revanche, la situation reste préoccupante.

"Depuis le début de l’épidémie, cinq résidents de La Bouvière sont décédés du Covid-19", annonce Olivier Binet. "Au to tal, dix personnes âgées ont perdu la vie au home salmien mais les cinq autres décès ne peuvent être attribués avec certitude au coronavirus." La MR-MRS salmienne est, dans ce contexte, la seule parmi les maisons de repos gérées par Vivalia à avoir été retenue par la Région wallonne pour bénéficier de l’opération de dépistages généralisés.

"Nous attendons les kits de dépistage. Tous les résidents et tous les membres du personnel, soit environ 200 personnes, seront testés dans les prochains jours. Le personnel positif au Covid-19 mais asymptomatique sera d’office écarté et devra rester en confinement à domicile. Actuellement, des bénévoles renforcent déjà les équipes pour la distribution des repas", conclut Olivier Binet.

Nadia Lallemant