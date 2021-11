L’intercommunale de soins de santé Vivalia vient de faire le point sur la situation Covid dans les hôpitaux. A Arlon, Bastogne, Libramont, Marche et Virton, les hôpitaux généraux doivent affronter l’augmentation continue des cas de contamination au Covid.

Selon les modèles de prévision, cette tendance va se poursuivre. Les différents sites doivent donc passer en phase 1B du plan Surge Capacity Covid-19,

"Vu l’évolution de la quatrième vague du Covid, les Cellules de crise transversale et locales de Vivalia ont été réactivées et se réunissent fréquemment afin d’adapter l’organisation des hôpitaux de la façon la plus adéquate possible compte tenu des contraintes auxquelles nous faisons face , précise Vivalia dans un communiqué. Ainsi, suivant l’avis du Comité Hospital & Transport Surge Capacity, la Cellule de crise transversale a informé l’inspection d’hygiène fédéral que les 5 hôpitaux généraux passeront en phase 1B dès ce vendredi 19 novembre."

Concrètement, cela signifie que la moitié de la capacité agréée des unités de soins intensifs dans nos hôpitaux devra être réservée aux patients Covid soit 19 lits USI dont 5 à Marche, 5 à Libramont, 2 à Bastogne, 7 à Arlon. En hospitalisation classique, 114 lits seront réservés aux patients Covid.

Ce mercredi matin, on comptait 13 patients Covid en soins intensifs (5 aux CSL, 2 à Marche, 4 à Libramont et 2 à Bastogne) et 52 hospitalisés en unités Covid classique (17 aux CSL,13 à Marche, 21 à Libramont et 1 à Bastogne).

L’activité médicale dans les hôpitaux sera impactée par ce passage à la phase 1.B. Ce passage nécessite en effet une réorganisation importante du travail des équipes soignantes dans les différents services.

Toutes les consultations, examens et interventions urgentes et nécessaires doivent se poursuivre, de même pour les thérapies en cours et réadaptation nécessaires.

Les interventions non urgentes nécessitant un séjour en soins intensifs devront être reportées. Etant donné la réduction du nombre de lits d'hospitalisation classique non Covid consécutivement à l'ouverture des unités Covid et vu la nécessité de dégager du personnel infirmier pour les renforcer, les interventions non urgentes nécessitant un séjour hospitalier devront être adaptées à la capacité en lits disponibles et certaines interventions seront donc reportées.

En concertation avec le nursing, le médecin prescripteur analysera chaque cas et décidera ou non du maintien de l’intervention. Les patients concernés sont directement contactés. Toutes les consultations sont maintenues dans les conditions Covid.