Le nombre de patients aux soins intensifs a quadruplé en un mois. Les contaminations repartent à la hausse.

Le nombre de patients Covid hospitalisés reste élevé en province de Luxembourg. Lundi, ils étaient 13 dans les unités de soins intensifs – 4 aux Cliniques du Sud Luxembourg, 5 au Centre Hospitalier de l’Ardenne et 4 dans les hôpitaux de l’IFAC - et 26 dans les unités Covid classiques, à savoir 7 aux CSL, 6 au CHA et 13 à l’IFAC.

Si l’on compare ces chiffres à ceux du 15 février, à savoir 22 patients dont 3 aux soins intensifs, on constate que le nombre de lits occupés dans les unités de soins intensifs a quadruplé en un mois.