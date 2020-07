Entre les mesures sanitaires et l’interdiction des feux liées à la sécheresse, l’été s’annonce un peu particulier pour les milliers de jeunes venus camper en province du Luxembourg cet été. Privés de hike et d’interaction avec le monde extérieur, les scouts et autres mouvements de jeunesse ont du redoubler d’effort pour faire en sorte que leur séjour se passe le mieux possible.

"Les préparatifs ont été chaotiques", nous explique Maarten Roedolf, animateur néerlandophone venu camper deux semaines avec une dizaine de jeunes près de Marcourt (Rendeux). "D’autant qu’il a fallu réfléchir à l’organisation des camps durant nos examens, le tout en assimilant les nombreuses règles décidées au printemps."