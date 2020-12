Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, la Fédération des Maisons Médicales a reçu pour mission d'organiser des visites de soutien dans les maisons de repos et les centres d’hébergement pour personnes handicapées.

Des équipes pluridisciplinaires sont chargées de visiter ces institutions afin de passer en revue l’ensemble des dispositifs mis en place pour prévenir ou gérer une propagation du coronavirus. Ces interventions ont un caractère essentiellement préventif, en-dehors de tout contexte de cluster. Ce dispositif est ainsi complémentaire à l’appel aux bénévoles lancé par le gouverneur de la province de Luxembourg, en novembre dernier.

Pour ce faire, la Fédération des Maisons Médicales, en partenariat avec la Cellule de crise provinciale, est à la recherche de professionnels de santé en province de Luxembourg. Les profils recherchés sont variés : infirmiers, ergothérapeutes, kinés, psychologues, assistants sociaux, professionnels de santé publique, autres profils.

" Il est demandé aux intéressés de faire preuve d’écoute et de soutien", précise le porte-parole du cabinet du gouverneur. " Le sens de l’observation, de l’analyse et une rigueur méthodologique sont autant de qualités requises. Des notions en hygiène ou une expérience en institution de soins sont un plus. Une formation en amont des visites est prévue ainsi qu’un accompagnement lors du démarrage des équipes."

En ce qui concerne les modalités pratiques, le travail est financé à la mission. Pour les professionnels de la santé qui ne sont pas indépendants, un financement via la Smart est possible. Pour poser sa candidature, il faut d’une part, être en mesure de libérer du temps, par tranches de demi-journée afin de réaliser ces visites préventives, d’autre part, être titulaire d’un permis de conduire et disposer d’un véhicule.

Si vous souhaitez poser votre candidature ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter la Fédération des Maisons Médicales via l’adresse mail suivante : christine.hofmans@fmm.be