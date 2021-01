Le directeur général de Vivalia, Yves Bernard, vient de faire le point sur la situation Covid dans les hôpitaux de la province de Luxembourg.

" Ce lundi, neuf patients se trouvent aux soins intensifs : six aux Cliniques du Sud Luxembourg, un au Centre Hospitalier de l’Ardenne à Libramont et deux dans les hôpitaux de l’IFAC à Bastogne et Marche-en-Famenne. Il y en a trois en moins par rapport à lundi dernier", souligne-t-il.

En ce qui concerne, les unités Covid classiques, 47 personnes – 30 aux CSL, 6 au CHA et 11 à l’IFAC - y sont hospitalisées alors qu’elles étaient 61 le 28 décembre.

" Nous sommes toujours sur un plateau même si l’on constate une légère diminution", indique Yves Bernard. " Les chiffres restent élevés par rapport à la première vague. La troisième semaine de janvier sera cruciale. Nous redoutons l’impact du retour de vacances et de la rentrée des classes."

Depuis le début de la pandémie, 18 498 personnes ont été testées positives en province de Luxembourg.