Suite à l’annonce d’un cas positif de Covid-19 déclaré vendredi parmi les élèves fréquentant la section primaire de l’école de Vecmont (La Roche-en-Ardenne), le service de santé PSE provincial a décidé, en concertation avec le pouvoir organisateur, de fermer les classes de 4e, 5e et 6e primaire dès ce lundi 1er mars jusqu’au lundi 8 mars.

" Vu la situation actuelle et les risques liés à la propagation rapide des variants du coronavirus, les enfants concernés, à savoir 11 élèves, doivent rester en quarantaine à la maison et être testés", soulignent le bourgmestre et l’échevin de l’enseignement dans un communiqué. "Ce qui n’est pas le cas, selon les directives du PSE, pour les enseignants qui continueront à prodiguer les cours aux autres élèves en respectant les mesures de sécurité."

Ces informations ont été communiquées à tous les parents par courriel personnel. En ce qui concerne les classes de 1ère, 2e et 3e primaire, les parents sont invités à surveiller l’apparition d'éventuels symptômes chez leur(s) enfant(s).

"Nous sommes bien conscients des désagréments engendrés par ces décisions, toutefois la santé de tous reste notre priorité", concluent-ils.