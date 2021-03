Les élèves de 5e et 6e primaire seront tous testés ce vendredi 19 mars

Un cas de Covid-19 a été décelé, ce mardi, parmi les élèves fréquentant la section primaire de l’école communale d’Ortho, annoncent, dans un communiqué, le bourgmestre et l’échevin de l’enseignement de La Roche-en-Ardenne.

" Le service provincial de Promotion Santé à l’Ecole (PSE) nous demande de fermer les classes regroupant les 5 et 6èmes primaires à partir de ce mardi et jusqu’au 22 mars inclus", soulignent-ils. " Vu la situation actuelle et les risques liés à la propagation rapide des variants du coronavirus, les enfants concernés, soit 21 élèves, sont tous invités à être testés ce vendredi 19 mars."

Guy Gilloteaux et Dominique Gillard précisent que les informations ont été communiquées à tous les parents par sms ou courriel. Il leur a également été demandé de surveiller l’état de santé de leurs enfants. " Nous sommes bien conscients des désagréments engendrés par ces décisions, toutefois la santé de tous reste notre priorité", concluent-ils .